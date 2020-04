Formello: litiga con vicino e irrompe in casa con coltello, arrestato

- I carabinieri della stazione di Formello hanno arrestato un giovane italiano, incensurato, per i reati di violazione di domicilio e minaccia. A seguito di alcuni rumori provenienti dalla sua abitazione, il ragazzo è stato rimproverato dal vicino e, in preda all'ira, ha fatto irruzione nell'abitazione di quest'ultimo, danneggiando la porta e minacciandolo con un coltello. Giunti sul posto i militari hanno arrestato il giovane, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida. (Rer)