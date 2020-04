Coronavirus: Arcuri, battaglia prosegue, presto per pensare a normalizzazione

- Il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha precisato che la battaglia contro il coronavirus "prosegue senza sosta" e che occorre "evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo" perché la dimensione della sfida "è ancora rilevante". Nel corso di un punto stampa Arcuri ha poi aggiunto. "Non è il momento di pensare alla normalizzazione e ai calendari, continuiamo come abbiamo fatto finora". (Rin)