Milano: la Polizia arresta due persone e ne indaga una per ricettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma a Milano l’attività della Polizia di Stato di contrasto allo spaccio di droga mediante i servizi investigativi della Squadra Mobile e dei Commissariati della Questura di Milano. L’attività d’indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile ha portato a individuare un appartamento in zona Quinto Romano come probabile punto di detenzione di droga ai fini di spaccio. Giunti in via Airaghi, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, verso le ore 22.15, hanno notato un uomo che, arrivato sul posto in evidente frenetica attesa di qualcuno che doveva uscire da un appartamento dello stabile, è stato raggiunto da una persona, uscita dal condominio e con la quale ha effettuato un scambio di merce e denaro, e poi si è allontanato. I poliziotti poco dopo lo hanno raggiunto e l’uomo, un 32enne milanese, ha ammesso di essere uscito di casa per acquistare una dose di cocaina per 20 euro, motivo per il quale è stato segnalato al Prefetto di Milano in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti e sanzionato ai sensi del Decreto Legge “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”. Lo spacciatore, invece, ha fatto immediato rientro nel suo appartamento al piano terra dello stabile e gli agenti della Squadra Mobile hanno atteso il primo momento utile per farvi accesso. Dopo pochi minuti è arrivato un parente dello stesso e i poliziotti, qualificandosi, sono entrati: in fondo alla sala, davanti ad una camera da letto, c’era il pusher che, alla vista degli agenti è entrato in camera per uscire dalla finestra, gettando, nel contempo, aldilà di una siepe, un sacchetto con 35 grammi di cocaina. Subito bloccato, il trentenne L.B. è stato arrestato. (segue) (Rem)