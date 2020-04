Milano: la Polizia arresta due persone e ne indaga una per ricettazione (2)

- Nella mattinata, invece, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, al termine di un’attività investigativa sullo spaccio di droga nella zona di competenza, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio J.K., 36enne cittadino del Gambia con precedenti per droga. Individuato l’appartamento in via Monte Popera in cui l’uomo viveva, ieri mattina alle 9.30 gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno iniziato un servizio di appostamento e controllo in attesa che l’uomo uscisse per poter procedere al controllo. Verso le 11.15, una volta uscito di casa, il 36enne è stato fermato e controllato dai poliziotti che hanno sequestrato 8 dosi di cocaina dal peso di 7,2 grammi. La successiva perquisizione domestica ha portato gli agenti a rinvenire e sequestrare altre 7 dosi e un ovulo di cocaina dal peso totale di 18 grammi e un ovulo di 20 grammi di hashish. Inoltre, nell'appartamento vi erano 2.,800 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento, 13 telefoni cellulari, 5 sim telefoniche, 4 personal computer, tre tablet e due agende contenete nomi ed importi di probabili acquirenti, materiale informatico di cui l’arrestato non ha saputo fornire indicazioni circa il possesso e per il quale è stato indagato per ricettazione. (Rem)