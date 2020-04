Coronavirus: Alfonsi e Monteverde lanciano spesa sospesa nel Municipio Roma I

- Questa mattina il presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e l'assessore alle Politiche sociali del Municipio Emiliano Monteverde, hanno lanciato il progetto della "Spesa sospesa" del I Municipio effettuando alcuni acquisti destinati alle donazioni in uno dei 17 supermercati Coop aderenti all'iniziativa in Via del Pozzetto. Presenti anche alcuni rappresentanti delle associazioni di volontariato che si occuperanno della raccolta e della distribuzione e Franco Buluggiu, direttore operativo Roma supermercati Coop Alleanza 3.0. "Stiamo scalando una montagna e vediamo ormai la vetta. È proprio ora che c'è bisogno del massimo sforzo - dichiara Alfonsi - e di mettere in campo tutte le energie disponibili. Per questo abbiamo deciso di coordinare la ricca rete di volontariato e le esperienze di solidarietà che attraversano il nostro territorio e che si sono spontaneamente attivate in questi giorni per aiutare le persone più in difficoltà. Dai panari solidali calati dalle finestre di Monti ai pacchi di pasta lasciati sulle panchine da domani le tante persone che vogliono dare un contributo potranno farlo in modo più semplice e garantito. Abbiamo stipulato infatti un accordo che coinvolge, oltre ai 17 supermercati Coop del nostro territorio, anche 3 centri Conad e 1 supermercato iN's dove sarà possibile partecipare alla "Spesa sospesa" lasciando beni di prima necessità destinati alle famiglie più in difficoltà. Questi supermercati saranno contraddistinti da una locandina che certificherà la loro adesione al progetto". (segue) (Com)