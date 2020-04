Coronavirus: Alfonsi e Monteverde lanciano spesa sospesa nel Municipio Roma I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea è semplice, aggiunge Monteverde, "basta acquistare un bene di prima necessità e lasciarlo negli spazi appositi che si troveranno nei supermercati aderenti. Consigliamo chiaramente di acquistare alimenti a lunga conservazione in scatola e per l'igiene personale e della casa. La nostra è una comunità generosa e già in passato l'ha dimostrato, basti pensare al progetto aiutiamoli a casa nostra. La finalità in questo caso è coordinare e far crescere l'integrazione fra le parti sociali presenti sul territorio municipale visto che alla raccolta e distribuzione parteciperanno le associazioni presenti sul territorio che già sono coinvolte in progetti simili quali Acli di Roma, Binario 95, Caritas, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa, Salvamamme e Nonna Roma, i cittadini e le attività commerciali che vogliono contraddistinguersi per iniziative di solidarietà". "Iniziamo con 21 supermercati – concludono Alfonsi e Monteverde - che è già un numero importante ma è naturalmente un percorso aperto. I negozi che volessero aderire all'iniziativa della "Spesa sospesa" possono inviare una mail a primomunicipiorm@gmail.com e riceveranno la locandina che renderà visibile e riconoscibile la loro adesione al progetto". (Com)