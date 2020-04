Coronavirus: Crimi, ok Ue su prestiti, ora sostegno economico orientato a equità

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, accoglie come "una notizia positiva" il "via libera" dell'Europa "agli Stati membri per l'erogazione di prestiti a tasso zero, con garanzie a copertura del 100 per cento del rischio" e su Twitter aggiunge: "Ora dall'Ue ci aspettiamo un sostegno economico orientato all'equità, senza limiti o restrizioni". (Rin)