Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), su proposta cabina regia non ci faremo trovare impreparati

- Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in occasione di un punto con la stampa insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e all'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, ha ricordato che "l'Italia si avvia a un grande programma" per affrontare il Covid-19 attraverso la proposta di una cabina di regia che potrà coinvolgere sia il governo che le autorità sanitarie e regionali, "e non ci faremo trovare impreparati". (Rer)