Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, i Balcani occidentali hanno un posto speciale nel mio cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua prima dichiarazione dopo essere stato nominato rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo fra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak ha affermato che la regione dei Balcani occidentali è sempre stata vicina al suo cuore e che ha lavorato a lungo tempo nella regione. "Sono onorato di essere stato incaricato di questo importante compito. Non vedo l'ora di lavorare insieme con i rappresentanti di Serbia e Kosovo, i capi delle delegazioni dell'Ue e in stretta collaborazione con gli Stati Uniti", ha dichiarato Lajcak su Twitter.(Kop)