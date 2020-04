Inps: ministero Lavoro, Catalfo riferirà in Parlamento con massima trasparenza

- In riferimento alle dichiarazioni del presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, il ministero del Lavoro chiarisce in una nota che il ministro Catalfo reputa doveroso chiarire di fronte al Parlamento circa i quesiti che le vengono posti e lo farà immediatamente dopo aver acquisito tutti gli elementi utili per garantire ai cittadini e agli eletti la massima trasparenza possibile. (Com)