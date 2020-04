Coronavirus: Faraone (Iv), siderurgia al collasso, gestire bene emergenza e ripartire

- Il capogruppo al Senato di Italia viva, Davide Faraone, rilancia l'allarme dell'industria siderurugica italiana e aspica una buona gestione dell’emergenza sanitaria per poi ripartire. "La siderurgia è al collasso - evidenzia su Twitter -, il blocco sta spostando i nostri clienti in Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Germania con un calo del 10 per cento, che non è numero freddo, è ricchezza per l’Italia, è lavoro vero - osserva - e non assistenzialismo".(Rin)