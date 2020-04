Coronavirus: Salvini, tutelare vita medici e infermieri, ritiro emendamento frainteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare la vita e il lavoro di tutti coloro che sono in prima linea, medici, infermieri, operatori sanitari, dirigenti "è e resta il nostro obiettivo". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. "Per questo - spiega - ritiriamo un emendamento su tutele e responsabilità che si presta a fraintendimenti, confidando che il governo si faccia carico della questione della difesa di chi sta lavorando in prima linea per salvare vite. Rimane valida, invece, la proposta della Lega che propone di detassare il 70 per cento degli stipendi di tutto il personale medico sanitario". (Rin)