Coronavirus: giunto a Pratica di Mare volo con 20 medici e infermieri provenienti da Ucraina

- E’ giunto intorno alle 13 all’aeroporto militare di Pratica di Mare, il volo ucraino con a bordo 13 medici e sette infermiere che assisteranno il personale medico italiano nelle Marche, in particolare a Pesaro e Urbino. All’arrivo del velivolo erano presenti il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yevhen Perelygin. In una diretta Facebook, il ministro Di Maio ha ringraziato l’Ucraina per la solidarietà dimostrata all’Italia, precisando che il personale medico e infermieristico giunto oggi è formato in gran parte di anestesisti specializzati in trattamenti di terapia intensiva. Il ministro ha sottolineato che nelle prossime ore giungeranno altri voli dall’Egitto con materiale sanitario. A bordo di uno dei voli, ha precisato Di Maio, vi sarà anche la ministra della Salute egiziana, Hala Zayed. “I nostri sforzi, dopo aver fatto un grande lavoro sulle mascherine, si stanno concentrando su medici e infermieri da tutto il mondo”, ha dichiarato Di Maio sottolineando l’impegno del personale diplomatico della Farnesina. “Senza questi aiuti non ce l’avremmo fatta e senza questi aiuti non ce la faremo”, ha aggiunto.(Res)