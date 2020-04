Coronavirus: sono 3 i nuovi casi in Kosovo, sale a 16 il numero dei guariti

- L’istituto nazionale di sanità pubblica del Kosovo ha annunciato oggi che nel corso delle ultime 24 ore sono stati effettuati 138 test per il coronavirus, di cui tre sono risultati positivi. I nuovi casi provengono da Mitrovica Nord. Secondo l’istituto, sei persone sono guarite, un dato che porta il totale a 16. I media riportano anche che i comuni di Mitrovica Nord e Zvecan sono stati messi in quarantena a partire da ieri sera a causa di 15 casi confermati di coronavirus. Goran Rakic, sindaco della Mitrovica Nord, ha dichiarato che la decisione di mettere in quarantena i due comuni è stata presa dal quartier generale per l’emergenza. Inoltre i funzionari del ministero della Salute hanno dichiarato che 50 nuovi ventilatori dovrebbero arrivare in Kosovo entro la fine di aprile e che le autorità stanno discutendo con l'Ue per garantire un'aggiunta di 30 ventilatori per i pazienti contagiati dal Covid-19 . (Kop)