Coronavirus: Fassina (Leu), Mes di nome ma non di fatto è trappola

- Stefano Fassina di Loberi e uguali deuncia una "propaganda incessante" e in una nota spiega: "Ora arriva anche 'il Mes di nome ma non di fatto, dopo il grande bluff del 'Sure' e l'irrilevante Bilancio europeo presentato come 'Piano Marshall'. Il Mes viene raccontato come scatola vuota, un titolo di copertina e fogli bianchi sui quali ciascun governo scrive quello che vuole. Ma 'il Mes di nome e non di fatto, senza condizioni' è una trappola: le condizioni, ovviamente non sono esplicitate e non arrivano subito, ma sono previste dall'Enhanced conditions credit line, infiocchettata per l'emergenza Covid-19". (segue) (Com)