Coronavirus: Fassina (Leu), Mes di nome ma non di fatto è trappola (2)

- "Arriveranno, a emergenza sanitaria finita - anticipa Fassina -, con la prima valutazione di sostenibilità del nostro debito pubblico e porteranno l'Italia al Memorandum e al programma di aggiustamento macroeconomico e strutturale, prosegue Fassina. È evidente: o le norme vigenti del Mes, l'art. 136 del Tfue e il regolamento 472/2013 attuativo del Two pack vengono abolite e viene radicalmente riscritto il Patto di stabilità e il Fiscal compact ora sospesi, oppure il Mes di nome lo è anche di fatto. Si deve dire la verità all'Italia e al Parlamento - sollecita - il ricorso al Mes è condizione affinché la Bce acquisti i nostri Btp. Ciascuno poi farà le proprie valutazioni sulle alternative possibili e si assumerà le responsabilità conseguenti. Ma il governo - conlcude Fassina - non può impegnarsi né all'Eurogruppo di martedì, né al Consiglio europeo di giovedì, senza passare per Camera e Senato". (Com)