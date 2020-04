Coronavirus: Egitto chiude l'Istituto nazionale per il cancro dopo aver individuato 17 casi

- L'università del Cairo ha deciso di chiudere l’Istituto nazionale per il cancro (National Institute for Cancers, Nic) per un solo giorno, dopo che sono risultati positivi al coronavirus 17 operatori sanitari. Lo riferisce il quotidiano "el Masry el Youm". Il Nic, istituto medico universitario, sarà sterilizzato durante le prossime 24 ore. L'istituto serve principalmente persone provenienti dalle aree più povere del paese affette dal cancro. L'Università del Cairo ha anche ordinato di avviare indagini sui 17 contagi, nominando due squadre anti-infezione. Finora, l'Egitto ha riportato 985 contagi e 66 morti per coronavirus.(Cae)