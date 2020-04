Coronavirus: Fornaro (Leu), piena fiducia a Conte e Gualtieri per negoziato in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, affermas che la posizione del governo italiano sul tema degli strumenti da utilizzare per contrastare gli effetti negativi sull'economia prodotti dall'emergenza sanitaria di Covid19 "è chiara da tempo". E in una nota poi esprime "piena fiducia, quindi, nell'operato del presidente Conte e del ministro Gualtieri impegnati in un difficile negoziato, decisivo anche per il futuro dell'Unione Europea". Per Fornaro, "far pagare i costi delle misure economiche anticrisi ai singoli stati nazionali senza mettere in campo una strategia di interventi coordinata e solidale, infatti, metterebbe in discussione l'idea stessa di comunità europea, oggi Ue".(Com)