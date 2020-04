Coronavirus: Ciacci, a Milano da lunedì 180 agenti in più per potenziare controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La bella stagione non deve indurre le persone a uscire di più, dunque noi controlleremo ancora di più: saranno disposti sul territorio circa 180 agenti in più, di cui 64 nuove reclute, che hanno appena concluso il periodo di formazione e che sono pronte ad affiancare colleghi più esperti", dichiara il Comandante della Polizia locale Marco Ciacci in una nota in cui spiega che “per svolgere il pattugliamento, da lunedì saranno dunque circa 640 gli agenti sul territorio (oltre 300 pattuglie). Altre 650 le persone che da ufficio gestiscono servizi come la centrale operativa, le operazioni di Polizia Giudiziaria, il controllo delle quarantene e il supporto alle pattuglie, e circa 700 gli agenti in smart working che garantiscono la prosecuzione di tutti i servizi al cittadino”. “Da inizio emergenza ad oggi, con un servizio che è stato via via rimodulato a seconda delle nuove disposizioni contenute nei Dpcm e nelle ordinanze, da parte della Polizia locale sono state effettuate 14.750 verifiche sugli esercizi commerciali con 105 violazioni contestate, 337 verifiche su abusivismo commerciale e 9 sequestri, oltre 1.000 verifiche di ottemperanza dell'obbligo di quarantena o isolamento su indicazione di Ats e controllate centinaia di persone su strada”, prosegue la nota. (segue) (Com)