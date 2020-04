Coronavirus: Ciacci, a Milano da lunedì 180 agenti in più per potenziare controlli (2)

- “In accordo con la Prefettura di Milano, le attività della Polizia locale inerenti l'emergenza Coronavirus riguardano la verifica del rispetto delle prescrizioni con particolare attenzione a luoghi di aggregazione, attività commerciali ed esercizi pubblici aperti, rispetto delle chiusure e dei divieti, parchi e giardini, rispetto di quarantene e isolamenti”, “afferma il comandante Ciacci, ricordando che la Giunta ha inoltre approvato ieri le linee di indirizzo per la stipula dell'accordo di collaborazione 'Smart 2020 - Emergenza Covid 19', tra Regione Lombardia e Comune di Milano, per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana. La parte del fondo a parziale sostegno delle spese sostenute per il personale di Polizia locale, che sarà destinata alla città di Milano – presumibilmente intorno ai 130mila euro –, sarà utilizzata per il potenziamento dei servizi serali, notturni e del week-end, finalizzati, come previsto, al controllo del rispetto delle ordinanze. Tutte le attività oggetto dell'accordo dovranno concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2020; il contributo spettante a ciascun Comune sarà erogato entro il 31 dicembre 2020”. (Com)