Coronavirus: Speranza, battaglia sanitaria è priorità, serve prudenza in ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce la necessità di "massimo rigore" e "serietà" anche in questa fase dell'emergenza epidemiologica. Intervistato da Rainews24, Speranza ha sottolineato che il contagio "nel mese di febbraio-primi di marzo era molto alto" ma che "con l'applicazione delle misure che noi abbiamo disposto in maniera molto rigorosa a partire dal 10 marzo ha iniziato la sua discesa e ora è notevolmente più basso". Per Speranza però "questo è solo un primissimo segnale". Il ministro ha invitato quindi alla cautela: "Ci sarà bisogno di grande gradualità e prudenza nella ripartenza, ma la premessa è la vittoria della battaglia sanitaria che è in corso". Occorre infatti, ha sottolineato la "vittoria della partita sanitaria" che deve assorbire "tutte le energie" per creare le condizioni per la ripartenza economica e sociale".(Rin)