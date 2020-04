Coronavirus: ambasciatore ucraino Perelygin a "Nova", solidarietà di fronte a un nemico comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di inviare personale sanitario, frutto di un colloquio telefonico fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il capo dello Stato Ucraino, Volodymyr Zelensky, conferma la bontà dei rapporti bilaterali. “Dall’inizio dell’anno abbiamo intensificato i contatti bilaterali a tutti i livelli. A febbraio si è recato a Roma il presidente Zelensky e successivamente l’allora ministro degli Esteri, Vadym Prystaiko. L’Ucraina vuole condividere la sua solidarietà e garantire tutta l’assistenza possibile alla parte italiana. Siamo paesi amici, abbiamo antichi rapporti di amicizia e solidarietà”, ha spiegato Perelygin. Infine, l’ambasciatore si è soffermato sulla situazione in Ucraina, in particolare per quanto concerne la diffusione del Covid-19. “Anche da noi in Ucraina l’epidemia sta crescendo e, come dicono molti esperti, abbiamo circa 30 giorni di ritardo rispetto all’Italia. È importante quindi per i nostri medici valutare l’esperienza italiana e, una volta rientrati, poter condividere le loro conoscenze con il personale sanitario in Ucraina”, ha detto l’ambasciatore. (Les)