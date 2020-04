Iraq: premier incaricato Al Zurfi presenterà oggi programma di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno incaricato, Adnan al Zurfi, ha annunciato che presenterà oggi il suo programma di governo con una richiesta ufficiale al presidente del parlamento per tenere una seduta per ottenere la fiducia. “"Non mi scuserò mai per aver completato la mia missione di formare un governo", ha dichiarato Al Zurfi in una nota. Il premier ha sottolineato che non fermerà i suoi sforzi per "formare costituzionalmente il governo”, precisando che le “consultazioni continuano fino a quando il gabinetto non sarà completato e presentato al parlamento". Al Zurfi ha aggiunto: "Formeremo un governo nazionale che trarrà la sua legittimità dal parlamento iracheno dopo consultazioni con i blocchi parlamentari in modo da soddisfare le esigenze della popolazione irachena". Sul contenuto del suo programma governativo, il premier ha sottolineato che l’esecutivo lavorerà su importanti temi cruciali per il paese: trovare soluzioni alla crisi finanziaria; ricostruire la credibilità delle istituzioni statali e lo stato di diritto; tenere elezioni trasparenti; mantenere un equilibrio nelle relazioni internazionali per un Iraq forte e moderato. (segue) (Irb)