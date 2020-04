Iraq: premier incaricato Al Zurfi presenterà oggi programma di governo (2)

- Adnan al Zurfi, già governatore di Najaf, cerca di formare un nuovo esecutivo dopo aver ricevuto l’incarico dal presidente Barham Salih, ma la strada appare in salita. A complicare ulteriormente le cose è il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran, che continuano a contendersi l’egemonia su un paese che resta di cruciale importanza per i futuri equilibri della regione. La tensione tra Washington e Teheran resta alta dopo il raid di un drone Usa che lo scorso 3 gennaio ha ucciso nella zona dell’aeroporto di Baghdad il generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, e Abu Mahdi al Muhandis, leader delle Brigate Hezbollah, la più importante tra le milizie irachene allineate a Teheran. Il successore di Soleimani, Esmail Ghaani, ha visitato ieri a sorpresa Baghdad. La tempistica non è affatto casuale. La visita è servita a Ghaani non solo per smentire le voci che lo volevano ucciso in un raid d’Israele avvenuto lo scorso 31 marzo a Homs, in Siria, ma anche per mostrare la vicinanza della Repubblica islamica a politici, ufficiali e leader iracheni in un momento in cui gli Stati Uniti sembrano preparare un’offensiva contro gli alleati iraniani in Iraq. (Irb)