Ucraina: Fmi accoglie positivamente l'adozione in prima lettura della legge bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale accoglie con favore l'adozione in prima lettura da parte del parlamento dell'Ucraina della legislazione per rafforzare il settore bancario. È quanto dichiarato oggi dal rappresentante dell’Fmi in Ucraina, Goesta Ljungman, secondo cui ora ci si attende con impazienza l’approvazione definitiva. "Attendiamo anche con impazienza l'adozione della revisione di bilancio per il 2020 che aiuterà le autorità ad affrontare le enormi sfide provocate dal Covid-19", ha dichiarato l'inviato del Fondo in una nota in riferimento al coronavirus. Ljungman ha anche affermato che l’Fmi ha incoraggiato le autorità ucraine a collaborare con la Banca mondiale per garantire la creazione di un mercato fondiario efficiente, trasparente e competitivo. La scorsa settimana l'Ucraina ha preso alcune misure per beneficiare di un accordo di prestito di 8 miliardi di dollari da parte dell'Fmi. Il parlamento di Kiev ha votato per la revoca del divieto di vendita di terreni agricoli e approvato in prima lettura la legge bancaria, sebbene non abbia ancora adottato la revisione di bilancio per il 2020. (Res)