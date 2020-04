Coronavirus: Furlan (Cisl), utilizzare questa fase per mettere aziende in sicurezza

- I sindacati confederali hanno condiviso la scelta di tenere aperte solo le aziende che è impossibile chiudere per la vita Paese. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan. "Una scelta dolorosa ma necessaria per contenere il contagio", ha precisato ai microfoni di Rainews24. La fase 1 non è stata superata, ha aggiunto per poi suggerire: "Dobbiamo però prepararci a riaprire. Questo essere un periodo da utilizzare per mettere in sicurezza le aziende". (Rin)