Coronavirus: con ordinanza Campidoglio spiagge Litorale chiuse fino a 13 aprile

- Spiagge del Litorale sono ancora off limits e lo saranno fino al 13 aprile. Lo ha stabilito con il rinnovo della precedente ordinanza, Virginia Raggi, sindaco di Roma, in ottemperanza all'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Chiusi anche i centri sociali per gli anziani e resta in vigore anche il divieto di accesso nella pineta di Castelfusano e in quella dell'Acqua Rossa. "Oltre alla chiusura dei centri anziani – si legge nell'ordinanza capitolina - viene anche disposta la sospensione delle attività di gruppo nei centri residenziali, semiresidenziali, socio-assistenziali e ludico-ricreativi gestiti da Roma Capitale, in convenzione e privati, tra cui Centri alzheimer, centri diurni, laboratori destinati a persone anziane, persone disabili e minorenni, ludoteche e centri di aggregazione giovanile".(Com)