Filippine: coronavirus, 76 nuovi casi e 8 decessi nelle ultime 24 ore

- Il ministero della Salute filippino ha confermato che oggi sono state registrate 76 nuovi casi di coronavirus e otto nuovi decessi. In un bollettino, il ministero ha reso noto che un totale di 144 persone sono morte nelle Filippine mentre 3.094 sono state contagiate, la maggior parte delle quali è stata segnalata nelle ultime quattro settimane. La maggioranza dei membri del Gabinetto delle Filippine si è impegnata a donare volontariamente il 75 per cento del proprio stipendio mensile per aiutare il governo nella lotta contro la Covid-19, ha detto sabato il segretario di gabinetto Karlo Nograles.(Fim)