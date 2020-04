Coronavirus: Toninelli (M5s), test in case di riposo urgenti

- Il senatore del Movimento cinque stelle Danilo Toninelli lancia l'allarme su alcune case di riposo. "La circolare emanata dal ministero della Salute, come indicava il viceministro Sileri, va nella direzione che auspicavamo da tempo - spiega in una nota -. Fare test a tutti gli operatori sanitari esposti a maggior rischio, gli operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia per decidere l'eventuale sospensione dal lavoro. E gli operatori, anche asintomatici, delle Rsa e altre strutture residenziali per anziani; persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili, come persone anziane con comorbidita'; primi individui sintomatici all'interno di comunita' chiuse per identificare rapidamente i focolai e garantire misure di contenimento". L'ex ministro delle Infrastrutture che già la settimana scorsa aveva chiesto l’effettuazione dei tamponi in tempi rapidi nelle case di riposo poi conclude:"Spero quindi le Regioni inizino al più presto ad effettuare test nelle strutture per scongiurare il rischio di altre morti". (Com)