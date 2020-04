Coronavirus: Di Maio, solidarietà paesi esteri permette di dare sostegno a medici e infermieri

- La solidarietà di molti Paesi esteri sta permettendo all’Italia di dare supporto a medici, infermieri e operatori sanitari “in trincea nei nostri ospedali”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una nota su Facebook, per annunciare l’arrivo intorno alle 12.30 a Pratica di Mare di tre voli - uno dall’Ucraina e due dall’Egitto – per trasportare in Italia medici e aiuti sanitari. “La solidarietà di molti paesi esteri ci sta permettendo di dare supporto a medici, infermieri e operatori sanitari in trincea nei nostri ospedali”, ha dichiarato Di Maio. “Grazie a chi sta aiutando l’Italia. Non molliamo, non siamo soli”, ha aggiunto.(Res)