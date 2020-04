Roma: Gasparri (FI), via Odescalchi trasformata in discarica a cielo aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale, in una nota dichiara: "A Roma accade anche che in tempi di coronavirus, quando la gente è invitata a restare chiusa in casa e le strade sono poco trafficate, una via importante della città, via Odescalchi, nel cuore dell'VIII Municipio, diventi una discarica a cielo aperto". "Proprio quando si invoca alla sindaca di intervenire per riparare le strade e provvedere alla manutenzione dei parchi e giardini da anni abbandonati - aggiunge l'esponente di Forza Italia - a via Odescalchi nel quartiere Ardeatino, la ditta appaltatrice sospende i lavori di bonifica del vecchio mercatino rionale, trasformando l'area in un ricettacolo di immondizie e infezioni. In tempi di emergenza tutte le forze politiche sono chiamate a collaborare per aiutare la fase di rilancio. Ricordiamo alla Sindaca Raggi che in quella zona ci sono la sede dell'Istituto regionale per non vedenti 'Sant'Alessio', un asilo nido e una residenza assistita per anziani. Forza Italia chiede quindi al Comune di intervenire affinché venga sanificata l'area di via Odescalchi che, allo stato, si presenta come un pericoloso veicolo di infezioni per i residenti". (Com)