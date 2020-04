Energia: Azerbaigian invita a trovare posizione comune a prossima riunione Opec+

- L'Azerbaigian chiede ai partecipanti dell'Opec+ di assumere una posizione unitaria durante la prossima riunione prevista lunedì 6 aprile per garantire la stabilità del mercato. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Ria Novosti” Zamina Aliyeva, portavoce del ministero dell’Energia dell'Azerbaigian. “L'Azerbaigian invita tutti i paesi produttori di petrolio a una posizione unica nella prossima riunione, con l’intento di mantenere la stabilità del mercato", ha affermato Aliyeva. In precedenza proprio la portavoce ha affermato che la riunione dell'Opec+, richiesta nei giorni scorsi in particolare dall’Arabia Saudita, si sarebbe svolta lunedì in videoconferenza". (Res)