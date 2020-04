Coronavirus: Fratoianni (Leu), garantire reddito universale, serve anche tassazione grandi ricchezze

- Nicola Fratoianni di Sinistra italiana-Liberi e uguali evidenzia che l'emergenza sanitaria "si protrae e con essa si protraggono le misure di contenimento, e la crisi sociale". E in un video su Facebook afferma: "E' necessario garantire un reddito universale che tuteli tutti e tutte. Per farlo oltre alla mobilitazione necessaria e non più rinviabile dell'Europa - prosegue l'esponente di Leu - servono anche scelte coraggiose nel nostro Paese. È l'ora di immaginare - conclude Fratoianni - una tassazione sulle grandi ricchezze che inneschi un meccanismo di solidarietà".(Rin)