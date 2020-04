Inps: Faraone (Iv), Catalfo non riferisce in Senato? Sarà fakenews

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone afferma: "Siamo certi che non sia vera la notizia che la ministra Catalfo abbia rifiutato di venire la prossima settimana in Senato a riferire sul caos dell’Inps, sulla Cassa integrazione e sulla politica attuata dal suo Ministero in tempo di Coronavirus". In una nota il parlamentare Iv quindi prosegue: "La ministra sa meglio di me che serve massima chiarezza. Noi lo abbiamo chiesto subito e al nostro appello si è unito anche il Pd, crediamo che anche i Cinque stelle e le forze d’opposizione siano d’accordo. Non è il tempo di additare responsabili, serve semmai capire le cause di certi disservizi che hanno danneggiato i lavoratori e soprattutto serve evitare che si ripetano, non possiamo permetterceli in questa emergenza. Ascoltare tutte le forze politiche e discutere nella massima trasparenza, in diretta tv è decisivo. Siamo certi - conclude Faraone - che così come avvenuto in maniera costruttiva con la ministra Azzolina e con il ministro Speranza, anche Catalfo vorrà rispettare il Parlamento che in un momento così delicato è chiamato ancora di più a svolgere il suo ruolo di rappresentanza di tutti i cittadini". (Com)