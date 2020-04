Grecia-Turchia: guardia costiera ellenica monitora nave cisterna turca in transito nel Mar Egeo

- La guardia costiera della Grecia ha seguito da vicino gli spostamenti di una nave cisterna turca, sospettata di trasportare migranti. La nave cisterna è stata avvistata ieri mattina fra le isole di Chio e Samo, nel Mar Egeo, mentre si spostava tra le acque turche e quelle internazionali. Le autorità, già avvisate dei possibili tentativi turchi di spostare un gran numero di migranti verso le isole greche utilizzando navi cisterna che, come già avvenuto in precedenza, verrebbero poi deliberatamente arenate, hanno deciso di seguire da vicino la nave. La guardia costiera, si legge sul quotidiano “Kathimerini”, ha utilizzato le unità speciali pronte a salire a bordo qualora l’imbarcazione fosse entrata in territorio greco. La nave turca ha poi virato a sud est ed è rientrata nelle acque territoriali turche, vicino a Rodi. Il capitano della nave non ha risposto ai tentativi di contato della guardia costiera.(Gra)