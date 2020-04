Coronavirus: M5s, su liquidità a imprese decisioni Ue in giusta direzione

- La decisione arrivata da Bruxelles che di fatto "allenta i vincoli europei e consente ai Paesi membri di poter concedere dei prestiti a tasso zero alle loro imprese, fornendo capitale fino a 800 mila euro per ognuna di essa a tasso zero, rappresenta un cambio di passo tra i più grandi nella storia delle istituzioni europee". Lo affermano in una nota i senatori M5s Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Elena Botto, Marco Croatti, Emanuele Dessì, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "Una decisione importantissima, che darà modo agli stati più colpiti dal dramma del coronavirus di aiutare la propria economia garantendo al 100 per cento la liquidità al mondo delle Pmi. E, di conseguenza, di evitare un’ecatombe produttiva ed occupazionale. Il governo del nostro Paese - sottolineano - è stato quello che più di tutti in Europa ha lavorato e spinto perché si arrivasse a questo passaggio fondamentale: una novità che da italiani rivendichiamo con forza. Ora non c’è un minuto da perdere: il governo, grazie al grande sforzo del ministro Patuanelli, sta lavorando per arrivare in tempi rapidi a meccanismi certi di erogazione di questi prestiti, che per tante attività diventano vitali in una fase così delicata. Come commissione Industria del Senato continueremo a lavorare e a studiare soluzioni per il 'dopo': a fianco alla liquidità serviranno misure ad hoc per ogni comparto produttivo. Le audizioni e gli incontri che avvieremo al Senato vanno proprio in questa direzione". (Com)