Coronavirus : Varese, stanco di stare in casa 30enne va da massaggiatrice cinese, polizia lo sanziona e sospende attività

- Stanco di stare in casa va da una massaggiatrice cinese, ma viene scoperto dalla polizia è successo ieri pomeriggio a Varese dove un trentenne di Tradate, stanco delle restrizioni imposte dalle disposizioni ministeriali, ha pensato di farsi fare un massaggio presso un “centro benessere” della periferia a Nord della città gestito da una cittadina cinese. Alcuni abitanti della zona, accortisi di alcuni movimenti di persone presso quel centro, nonostante le norme obblighino la chiusura, appena notato una volante in transito, hanno attirato l’attenzione degli agenti, spiegando i loro sospetti, aggiungendo che quel centro era accessibile sia dalla porta principale sia da una secondaria collegata alle scale del palazzo. Gli agenti hanno quindi suonato il campanello del negozio e la proprietaria, accortasi che erano poliziotti, ha fatto uscire il suo cliente dalla porta secondaria, sicura di farla franca. Non aveva fatto i conti che anche quella, grazie all’attenzione degli abitanti della zona, era controllata dagli uomini della polizia. Il giovane quindi è stato fermato ma, notando un condomino sulle scale, ha cercato di giustificarsi dicendo che era ospite di quest’ultimo, sperando che l’uomo tenesse il suo gioco. Contrariamente alle sue previsioni quest’ultimo, stupito per le sue affermazioni, ha immediatamente ribattuto di non conoscerlo assolutamente e di non averlo mai visto prima. Vistosi scoperto il tradatese ha dovuto “confessare” di essersi recato dalla massaggiatrice cinese, da lui conosciuta personalmente, per alleviare il lungo periodo di inattività. Alla luce di quanto appreso, gli agenti lo hanno sanzionato per l’inottemperanza al divieto di spostamento oltre che avviato le procedure per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Varese. Alla massaggiatrice, invece, non è rimasto che abbassare la saracinesca del suo centro benessere oltre a subire la sanzione per la mancata sospensione della sua attività . (Com)