Coronavirus: Gentiloni, necessari dei bond comuni

- Il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano tedesco "Die Welt" ha definito necessari i bond comuni emessi per uno specifico scopo e per queste circostanze eccezionali. "Credo sia accettabile per la Germania e altri paesi", ha aggiunto Gentiloni, secondo cui non si può lasciare la lotta contro le conseguenze economiche della crisi alla sola Banca centrale europea. "Abbiamo fatto troppo affidamento sulla politica monetaria negli ultimi sette anni. La Bce ha già fatto ciò che era necessario, ma ciò non è sufficiente. Abbiamo bisogno di una risposta di bilancio comune e coordinata e non è sufficiente che gli Stati membri istituiscano separatamente dei programmi di aiuto", ha spiegato il commissario Ue.(Geb)