Coronavirus: Bellanova, prorogare a dicembre permessi di soggiorno stagionali in scadenza

- Il ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, informa che è il governo è al lavoro sul problema della mancanza di manodopera nei campi per garantire il pieno funzionamento della stagione di raccolta. "D'accordo con la ministra Lamorgese - spiega su Facebook - abbiamo prorogato a giugno i permessi di soggiorno stagionali in scadenza. Penso dovremo farlo fino a dicembre. Avviamo presto la mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo come le piattaforme telematiche su cui fare incontrare in modo trasparente aziende e lavoratori. Bisogna fare in modo che tanti stagionali di altri settori, come turismo e ristorazione, possano guardare al lavoro agricolo come a un'opportunità di reddito. Bisogna accelerare - prosegue - l'emanazione del Decreto flussi, che vedrà per la prima volta un collaborazione attiva delle organizzazioni agricole per gestire le quote regolari e trasformarle in contratti di lavoro come dobbiamo regolarizzare e far emergere il lavoro nero, contrastando caporalato e illegalità. Infine, dobbiamo avviare interlocuzioni con i Paesi dell'Est. Questo è un problema diffuso in tutta Europa. E io ho un'ambizione: affermare un modello italiano". (Rin)