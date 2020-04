Roma: trovato con cocaina e hashish, arrestato spacciatore a Tor Bella Monaca

- Un uomo di 38 anni, romano e disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Frascati con l’accusa di detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, nel corso di un servizio di osservazione mirato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Tor Bella Monaca, i militari, in servizio in abiti civili, transitando in via Castano, hanno riconosciuto l’uomo, già noto per i suoi precedenti negli ambienti della droga e lo hanno fermato per un controllo. Al termine della perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto, nella tasca interna del giubbotto del 38enne, 33 dosi di cocaina e 20 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 50 grammi, oltre a 220 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita. L’arrestato, che è stato anche sanzionato per aver violato le misure del Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, è stato portato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (Rer)