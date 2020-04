Coronavirus: Bosnia, morto segretario generale Croce Rossa della Repubblica Srpska

- Il segretario generale della Croce Rossa della Repubblica Srpska, Djoko Mihajlovic, è morto all'età di 62 anni a causa del coronavirus. È quanto riferito dal sito web dell’organizzazione con sede nell’entità serba della Bosnia-Erzegovina. “Mentre una rete di volontari e dipendenti della Croce Rossa della Repubblica Srpska compie ogni giorno molti sforzi per prevenire la diffusione dell'infezione da virus corona, Mihajlovic ha perso la sua ultima battaglia", si legge sul sito web della Croce Rossa della Repubblica Srpska, in cui si rivolge un messaggio di cordoglio per la scomparsa del segretario generale a tutti i suoi cari. (Bos)