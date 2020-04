Coronavirus: Patuanelli, fondi a Comuni boccata ossigeno contro nemico invisibile

- Il ministro per le Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ricorda che ieri sono stati "deliberati 1,4 miliardi di euro per i Comuni, che si sommano ai 4,7 già stanziati". Si tratta, spiega su Facebook, "di un pacchetto di misure straordinarie varato da Gruppo Cassa depositi e prestiti a favore degli enti locali. Una boccata d’ossigeno necessaria per i sindaci che combattono sui territori contro questo nemico invisibile". Il titolare del Mit quindi dettaglia: "L’approvazione della rinegoziazione dei mutui offre un supporto finanziario a 7.200 enti territoriali. In questo modo gli enti locali potranno rinegoziare i loro 135.000 prestiti per un debito complessivo di 34 miliardi di euro. Sono azioni che daranno respiro ai Comuni e che vanno a sommarsi all’altro importante provvedimento del governo per gli enti locali, con il quale sono stati disposti 4,3 miliardi a valere sul Fondo di solidarietà dei Comuni, e ad altri 400 milioni destinati ai cittadini che in questo periodo non riescono a fare la spesa". Per Patuanelli, "ognuno sta facendo la sua parte e tutti stanno dando il massimo. Affrontiamo questa sfida con lucidità e con la certezza di non essere soli. Siamo un grande Paese e lo stiamo dimostrando". (Rin)