Coronavirus: nuovo volo da Pechino a Milano con mascherine e altro materiale medico

- È in volo un nuovo aereo cargo speciale decollato questa mattina dall’aeroporto Internazionale di Pechino e diretto allo scalo di Milano Malpensa per trasportare in Italia altre 400 mila mascherine e materiale medico-sanitario da destinare all’emergenza Covid-19. Lo riferisce una nota dell'ambasciata italiana in Cina. A bordo del velivolo sono stati imbarcati anche 224 ventilatori polmonari, 3 mila tute speciali, kit diagnostici, guanti e occhiali protettivi, in parte acquistati dalla Protezione civile e in parte resi disponibili con il contributo delle donazioni di Snam, del governo cinese, delle autorità locali dello Shandong e della prefettura di Nanyang, della China Friendship Foundation for Peace and Development (Cffpd), della China Development Research Foundation (Cdrf) e del China Council for the Promotion of International Trade (Ccpit). La spedizione è operata anche in questa occasione dalla compagnia Neos con il sostegno del China-Italy Philantropy Forum e delle fondazioni italiane che lo compongono, nell’ambito del ponte aereo sanitario organizzato dall’ambasciata d’Italia in raccordo con la Farnesina e il Dipartimento della Protezione civile. Il ponte aereo dalla Cina all’Italia proseguirà nei prossimi giorni con nuovi voli da Pechino e altre località del Paese. (Cip)