Energia: Arabia Saudita accoglie collaborazione tra paesi per bilanciare mercato petrolifero

- L'Arabia Saudita accoglie con favore la volontà di qualsiasi paese produttore di petrolio a trovare soluzioni volte a bilanciare il mercato petrolifero globale. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, citato dall'agenzia di stampa statale “Spa”. Il ministro ha ricordato che l’Arabia Saudita ha chiesto una riunione urgente dei produttori appartenenti al cosiddetto gruppo Opec+, formato da Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e partner al di fuori del Cartello, per il prossimo 6 aprile in videoconferenza. Il ministro ha sottolineato che alla riunione parteciperanno anche altri paesi. Il ministro ha inoltre negato le accuse lanciate ieri dal presidente russo Vladimir Putin secondo il regno sia alla base dell’attuale crollo dei prezzi del petrolio, ricordando come Riad abbiamo proposto il 6 marzo scorso ulteriori tagli alla produzione che sono invece stati rifiutati dalla Russia. (segue) (Res)