Coronavirus: Gentiloni, il Mes da solo non basta

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) può far parte di una soluzione di risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del coronavirus, ma non è sufficiente. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni in un'intervista rilasciata la quotidiano tedesco "Die Welt". "Il Mes è stato creato in una situazione completamente diversa. A quel tempo, alcuni paesi erano in grande difficoltà e avevano perso l'accesso ai mercati. All'epoca, il Mes è intervenuto con aiuti basati su condizioni per i quali gli Stati dovevano accettare programmi di controllo. Ciò è assolutamente inaccettabile nella situazione attuale", ha aggiunto Gentiloni, secondo cui il Mes senza condizioni sarebbe uno strumento utile, ma solo uno dei tanti. (Geb)