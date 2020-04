Cina: giorno di lutto per le persone morte nell'epidemia di coronavirus

- La Cina ha reso onore oggi ai migliaia di "martiri" che sono morti a causa del nuovo focolaio di coronavirus, issando la bandiera nazionale a mezz'asta in tutto il paese e sospendendo ogni forma di intrattenimento. Il giorno del lutto ha coinciso con l'inizio dell'annuale festival di pulizia delle tombe di Qingming, quando milioni di famiglie cinesi rendono omaggio ai loro antenati. Alle 10 ora locale (le 4 di mattina in Italia), il paese ha osservato tre minuti di silenzio per piangere coloro che sono morti, compresi operatori sanitari e dottori in prima linea. (segue) (Cip)