Coronavirus: ministero Salute messicano, 1.688 casi e 60 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Messico ha reso noto che il numero di persone che sono morte di coronavirus nel paese è aumentato a 60. I dati sono aggiornati alla sera di ieri, venerdì 3 aprile. Sempre secondo quanto riferito dal ministero, il numero totale di casi registrato è di 1.688. Nei giorni scorsi il governo messicano ha ribadito l'invito a non compiere viaggi internazionali se non per motivi di stretta necessità, in particolare quelli verso gli Stati Uniti. Il monito, contenuto in un comunicato del ministero degli Esteri, segue le "disposizioni emanate per mitigare la dispersione, la trasmissione e le complicazioni della Covid-19". "Il governo del Messico esorta nuovamente" tutti i concittadini "a evitare viaggi internazionali per motivi ricreativi o di turismo, in particolare tra Messico e Stati Uniti", recita la nota. (segue) (Mec)