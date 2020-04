Roma: ubriaco esce di notte con la figlia piccola a cercare alcolici, arrestato

- A tarda serata e ubriaco ha deciso di uscire dalla sua abitazione in via Giolitti a Roma per andare a comprare altre bottiglie di alcolici e portando con sé la figlia di soli 4 anni. L’uomo, un ucraino di 32 anni con precedenti, è riuscito a eludere i tentativi della madre della bambina che ha cercato di farlo restare in casa. La donna, vedendo una pattuglia dei carabinieri di passaggio, li ha fermati e ha chiesto il loro aiuto. I militari, del nucleo scalo Termini, hanno rintracciato il 32enne con la bambina in un negozio di generi alimentari di via Marsala, gestito da un connazionale, e ancora aperto al pubblico. L’uomo stava acquistando un gran quantitativo di alcolici e quando è stato fermato dai carabinieri è andato su tutte le furie, e ha provato a sfuggire ai controlli. (segue) (Rer)