Roma: ubriaco esce di notte con la figlia piccola a cercare alcolici, arrestato (2)

- Alla fine il 32enne è stato immobilizzato. In tasca aveva un coltello da cucina, con una lama da 18 centimetri. Portato in caserma, l'uomo ora dovrà rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto abusivo di arma. La bimba, spaventata ma in buone condizioni di salute, è stata affidata alla mamma. Il commerciante, invece, è stato sanzionato per aver violato le misure del governo in tema di contenimento della diffusione del Covid-19 e i carabinieri gli hanno imposto la chiusura del negozio per i prossimi 5 giorni. (Rer)