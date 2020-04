Roma: Raggi, dal 17 aprile altri 300 agenti Polizia locale in servizio

- A partire dal 17 aprile, 300 nuovi agenti della Polizia locale firmeranno il contratto ed entreranno in servizio a Roma. Lo scrive su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Gestire l'emergenza non significa abbandonare la programmazione delle attività ordinarie - spiega Raggi -. Anzi, bisogna rafforzarle guardando al futuro, in vista della ripresa". Raggi quindi ringrazia "l'assessore al Personale, Antonio De Santis, per il lavoro svolto" e precisa: "I nuovi agenti verranno convocati a scaglioni, in modo da rispettare rigorosamente tutte le misure finalizzate a garantire la salute pubblica. I nuovi agenti saranno inviati tutti a lavorare in strada, sulla base dei fabbisogni di ogni municipio, come già avvenuto con gli altri neoassunti. Abbiamo raggiunto quota 1.300 nuove assunzioni nel corpo della Polizia locale - conclude -. Linfa vitale per uno degli assi portanti dei servizi a supporto dei cittadini. Gli agenti lo stanno dimostrando in questi giorni così complicati: rappresentano il primo fondamentale anello di raccordo tra le istituzioni e i territori". (Rer)